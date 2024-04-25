Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'dan 'emeklilik' kararı! Resmen açıklandı

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera için Uruguay Milli Takımı'ndan açıklama geldi. Deneyimli kaleci Milli Takım kariyerini noktaladı. Federasyonun videolu sosyal medya paylaşımında, Muslera'nın milli takım formasıyla yaptığı kurtarışlar yer alırken, "Sen başardın Nando. Adın, Uruguay futbolunun zengin tarihine girdi." görüşlerine yer verildi.

2011-2012 yılında Galatasaray'a imza atan ve yaklaşık 12 yıldır sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Fernando Muslera'dan flaş karar. Galatasaray'la tam 16 kupa kazanarak Türk futbol tarihine geçen Uruguaylı kaleci Milli Takım için kararını verdi.

FEDERASYON RESMEN DUYURDU

Son Dünya Kupası'nda Uruguay'da yedek kaleci konumunda yer alan Fernando Muslera, Milli Takım'ı bıraktı. Gelişmeyi; Uruguay Futbol Federasyonu resmen duyurdu.

Uruguay Milli Takımı'nın sosyal medya hebasından yapılan açıklamada, Muslera'nın milli formaya veda ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Fernando Muslera, 133 maç, dört Dünya Kupası ve 2011 Copa América zaferinin ardından Uruguay Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı. Uruguay Futbol Federasyonu sana çok teşekkür ediyor" ifadelerine yer verildi.

SÖZLEŞME YENİLEDİ

37 yaşındaki eldiven, Galatasaray'la yeni sözleşme imzalamıştı. İmza töreninde de aktif futbol yaşamı sonrasında da Galatasaray'da görev alma hayalini açıklamıştı.