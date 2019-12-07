Ersun Yanal'dan maç sonu flaş açıklama: Bazı oyunculardan memnun değilim |Video

Fenerbahçe kendi evinde Gençlerbirliği'ni 5 golle geçti. Maç sonu flaş açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Bazı oyunculardan memnun değilim. Sakatlıkları ve biraz bizden uzak kalmalarından dolayı ritmi yakalayamadılar" ifadelerini kullandı.