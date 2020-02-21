Dört kulübün başkanı İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi | Video

Bu hafta sonu İstanbul'da oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Galatasaray derbileri öncesi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın daveti üzerine valilikte bir araya geldi.