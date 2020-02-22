Beşiktaş Trabzonspor maç özeti! BJK 2-2 TS özet goller ve önemli anları

Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve golleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. BJK TS özet goller ve önemli anları nefes kesti. Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçta 4 gol sesi çıktı. İşte, Beşiktaş Trabzonspor maç özeti golleri…

Beşiktaş Trabzonspor özet goller ve önemli anları heyecan dolu geçti. BJK TS maç özeti merak ediliyor. Ligin 23. haftasında maç fazlasıyla lider olan Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Karadeniz ekibi Sörloth'un golüyle öne geçti. Beşiktaş ise ikinci yarıda art arda bulduğu iki golle üstünlüğü ele aldı. Maçta son sözü Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Sörloth söyledi ve maç 2-2 sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ! (1.YARI)

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

5. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sörloth, orta sahada Hutchinson'dan kaptığı topu Ndiaye'ye kazandırdı. Bu futbolcunun pasıyla topla tekrar buluşan Sörloth, ceza sahası sol çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

27. dakikada N'Koudou'nun sağdan ortaladığı topu Gökhan Gönül kafayla kaleye gönderdi, kaleci Uğurcan Çakır son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda arka direğe giden meşin yuvarlağa Boateng'in volesinde, top üstten auta gitti.

32. dakikada sağdan gelen ortayı penaltı noktası önünde Ndiaye kafayla indirdi, sağ çaprazda topla buluşan Guilherme'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

35. dakikada N'Koudou rakiplerinden sıyrılarak sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci topun ağlara gitmesine izin vermedi.

45+3. dakikada Boateng sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

50. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortaladığı topa Elneny kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

56. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan yaptığı ortada Burak Yılmaz topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

57. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Sol tarafta topla buluşan Burak Yılmaz'ın yerden ortasında ön direkte topa ayak koyan Boateng, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

62. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası önünde buluşan Elneny'nin şutunda, kaleci son anda topu kornere çeldi.

64. dakikada Beşiktaş skoru 2-1 yaptı. Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Boateng'in kafa vuruşu uzak direkten oyun alanına geri döndü. Ruiz'in şutunda kaleci çizgi üzerinde topu çeldi, Vida önünde bulduğu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

85. dakikada Campi'nin uzaktan şutunda, Karius son anda topu kornere çeldi.

90. dakikada Caner Erkin'in orta sahadan ileri gönderdiği topla buluşan Diaby hızla ceza sahasına girdi. Rakiplerinden sıyrılarak şut açısı arayan siyah-beyazlı futbolcunun vuruşunda bordo-mavili oyunculara çarpan top hız kaybedince kaleci meşin yuvarlağı kurtardı.

90+1. dakikada Trabzonspor'un beraberlik golü geldi. Ekuban'ın sağdan ortaladığı topu Sörloth, arka direkte tek dokunuşla filelere gönderdi: 2-2.

Karşılaşma 2-2 tamamlandı.