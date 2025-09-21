21 Eylül 2025, Pazar

Haberler Satır Arası Videoları Türkiye-Mısır deniz tatbikatı kime mesaj?"
Türkiye-Mısır deniz tatbikatı kime mesaj?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2025 01:11
Güncelleme:21.09.2025 01:11
A Haber’de 20 Eylül tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen "Rusya-NATO savaşın kıyısında mı? Rusya-NATO hattı: 10 günde 3. ihlal! BM zirvesi sonrası NATO-Rusya savaşı mı çıkacak? Batı o haritayı konuşuyor: Rusya nasıl saldırır? AB Türkiye'den hangi silahları satın alacak? Erdoğan BM'den dünyaya seslenecek! Pazartesi hangi ülkeler Filistin'i tanıyacak? BM'de hangi ülkeler Filistin'i tanıyacak? Trump Erdoğan'dan ne isteyecek? Gazze-Mısır-İsrail sınırında ne oluyor? Sina'da yeniden İsrail-Mısır savaşı mı? Türkiye-Mısır deniz tatbikatı kime mesaj?" sorularına yanıt arandı.
