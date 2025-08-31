A Haber’de 30 Ağustos tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen "Gazze'de meskun mahalede ne oluyor? Adım adım İsrail askerlerine pusu nasıl geldi? İsrail devreye soktu: Hannıbal protokolü ne? Netanyahu "Türkiye ile savaştayız" mı dedi? İsrail YPG eliyle Suriye'de ne planlıyor? Katil İsrail YPG'nin yeni patronu mu oldu? İsrail'in "Terör yolu" planında kim, kiminle? Türkiye denizlerde nasıl bir oyun kuruyor?" sorularına yanıt arandı..

