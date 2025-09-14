14 Eylül 2025, Pazar

Katil İsrail, gözünü KKTC'ye mi dikti?

Katil İsrail, gözünü KKTC'ye mi dikti?

Giriş: 14.09.2025 01:41
Güncelleme:14.09.2025 01:41
A Haber’de 13 Eylül tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen "Katil İsrail Güney Kıbrıs'a neden silah yığıyor? Katil İsrail'in 'İleri Karakolu' Güney Kıbrıs! Yunan basını: Avrupa savunmada bağımlı olabilir, MSB: Akdeniz'de fırtına estiren kahramanlar, Tehlikeli oyun: Yunanistan-GKRY-İsrail üçgeni, Katil İsrail, gözünü KKTC'ye mi dikti? ABD Güney Kıbrıs'ın neresinde? ABD-İngiltere'deki İsrail tepkileri gerçekçi mi? Soros ABD'yi karıştırdı: Bumerang etkisi mi?" soruları ve konu başlıkları ele alınıp yanıt arandı..
