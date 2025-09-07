A Haber’de 6 Eylül tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen "İsrailli albay: Türklere savaştan kaçınmalıyız, Katil İsrail Suriye'de ne yapmaya çalışıyor? ABD senatosunda askerlerden Gazze protestosu, "Savaş Bakanlığı" daha fazla savaş mı çıkaracak? Trump "Venezuela'yı yıkın" talimatı mı verdi? Trump-Maduro restleşmesinin sonucu savaş mı? Venezuela işgalinin ayak sesleri mi? Amaç Venezuela kaynaklarını gasp etmek mi? ABD F-35'leri Venezuela'yı mı bombalayacak? TCG İstanbul'da hangi silah sistemleri var? Özel 21 eylül kurultayı ile ne planlıyor? Özel yargı kararını yok mu sayacak?" konu başlıklarına ve sorularına yanıt arandı..