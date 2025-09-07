07 Eylül 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Satır Arası Videoları Trump "Venezuela'yı yıkın" talimatı mı verdi?
Trump Venezuela’yı yıkın talimatı mı verdi?

Trump "Venezuela'yı yıkın" talimatı mı verdi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2025 00:48
Güncelleme:07.09.2025 00:48
A Haber’de 6 Eylül tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen "İsrailli albay: Türklere savaştan kaçınmalıyız, Katil İsrail Suriye'de ne yapmaya çalışıyor? ABD senatosunda askerlerden Gazze protestosu, "Savaş Bakanlığı" daha fazla savaş mı çıkaracak? Trump "Venezuela'yı yıkın" talimatı mı verdi? Trump-Maduro restleşmesinin sonucu savaş mı? Venezuela işgalinin ayak sesleri mi? Amaç Venezuela kaynaklarını gasp etmek mi? ABD F-35'leri Venezuela'yı mı bombalayacak? TCG İstanbul'da hangi silah sistemleri var? Özel 21 eylül kurultayı ile ne planlıyor? Özel yargı kararını yok mu sayacak?" konu başlıklarına ve sorularına yanıt arandı..
Trump Venezuela’yı yıkın talimatı mı verdi?
Trump Venezuela’yı yıkın talimatı mı verdi?
Trump "Venezuela'yı yıkın" talimatı mı verdi?
Netanyahu Türkiye ile savaştayız mı dedi?
Netanyahu "Türkiye ile savaştayız" mı dedi?
ABD’li görgü tanığından kan dondurucu itiraf
ABD'li görgü tanığından kan dondurucu itiraf
İslam dünyası Gazze için ne yapacak?
İslam dünyası Gazze için ne yapacak?
Putin Küba’dan Amerika’yı bombalar mı?
Putin Küba'dan Amerika'yı bombalar mı?
Bursa’da 2 ilçe alev ablukasında
Bursa'da 2 ilçe alev ablukasında
İsrail o Dürzileri ağır silahlarla donattı
İsrail o Dürzileri ağır silahlarla donattı
Terörsüz Türkiyede sıradaki adım ne?
"Terörsüz Türkiye"de sıradaki adım ne?
CHP bir darbe girişimi mi istiyor?
CHP bir darbe girişimi mi istiyor?
Türkiye’nin stratejik silah sistemleri neler?
Türkiye'nin stratejik silah sistemleri neler?
ABD-İsrail’in İran’ı yıkma planı ne?
ABD-İsrail'in İran'ı yıkma planı ne?
İsrail: En üst düzey alarm durumundayız
İsrail: En üst düzey alarm durumundayız
Daha Fazla Video Göster