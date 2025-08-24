ABD’li görgü tanığından kan dondurucu itiraf: Gazze’de katliam yaptık

A Haber’de 23 Ağustos tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen "İsrail'in Yemen'e misillemesi bu gece mi? Tel Aviv'de bu gece yine sirenler çalacak mı? Orta Doğu'da yeniden savaş çanları mı? İsrail aynı anda Gazze-Yemen'i mi vuracak? ABD'li görgü tanığı: "Gazze'de katliam yaptık" itirafı, En çok petrol tüketen ülkeler belli oldu, Tayvan pasifikin Ukrayna'sı mı olacak? Hindistan nükleer başlıklı füze fırlattı" soruları ve konu başlıkları ele alınıp yanıt arandı.