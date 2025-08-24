24 Ağustos 2025, Pazar

Haberler Satır Arası Videoları ABD'li görgü tanığından kan dondurucu itiraf: Gazze'de katliam yaptık
ABD’li görgü tanığından kan dondurucu itiraf: Gazze’de katliam yaptık

Giriş: 24.08.2025 01:00
Güncelleme:24.08.2025 01:00
A Haber’de 23 Ağustos tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen "İsrail'in Yemen'e misillemesi bu gece mi? Tel Aviv'de bu gece yine sirenler çalacak mı? Orta Doğu'da yeniden savaş çanları mı? İsrail aynı anda Gazze-Yemen'i mi vuracak? ABD'li görgü tanığı: "Gazze'de katliam yaptık" itirafı, En çok petrol tüketen ülkeler belli oldu, Tayvan pasifikin Ukrayna'sı mı olacak? Hindistan nükleer başlıklı füze fırlattı" soruları ve konu başlıkları ele alınıp yanıt arandı.
