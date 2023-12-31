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Satır Arası - Suriye ve Irak’ta PKK/PYD/YPG terörü ne şekilde temizlenecek?

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Giriş: 31.12.2023 00:30
A Haber’de 30 Aralık 2023 Cumartesi günü yayınlanan SATIR ARASI’nda; “İsrail’in yeni hedefi KKTC mi? KKTC’yi “Dünya neden hızla silahlanıyor? Türkiye’nin hangi silahları ne aşamada? 2024’te ‘küresel düzen’ ne olacak? 2024’te ‘terörle mücadele’ nasıl olacak? Suriye ve Irak’ta PKK/PYD/YPG terörü ne şekilde temizlenecek? Savaş konseptini yeniden çizen hangi yeni ürünler geliyor? Savaşın seyrini değiştiren SİHA’lar küresel ligde hangi aşamada? Yerli-Milli silahlar harp tarihini ne yönde şekillendiriyor? Yerli-Milli silahların operasyonlardaki etkisi hangi boyutta?” sorularına yanıt arandı.
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