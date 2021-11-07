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Satır Arası - Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan ihraç edilecek mi?

A Haber
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Giriş: 07.11.2021 02:07
Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Satır Arası" programının bu haftaki konuları Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Sosyolog-Yazar Prof. Dr. Mazhar Bağlı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Ayçe ve Gazeteci Gülay Demir'di. 6 Kasım 2021 Cumartesi akşamı yayınlanan programda İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına ettiği küfür sonrası partinin tutumu ve Meral Akşener'in bu konudaki sessiz kalışının perde arkası konuşuldu. Türkkan için parti yönetimi bir adım atacak mı? İYİ Parti Türkkan'ı ihraç edecek mi? sorularına yanıt arandı. Programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Satır Arası" programının bu haftaki konuları Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Sosyolog-Yazar Prof. Dr. Mazhar Bağlı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Ayçe ve Gazeteci Gülay Demir'di. 6 Kasım 2021 Cumartesi akşamı yayınlanan programda İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına ettiği küfür sonrası partinin tutumu ve Meral Akşener'in bu konudaki sessiz kalışının perde arkası konuşuldu. Türkkan için parti yönetimi bir adım atacak mı? İYİ Parti Türkkan'ı ihraç edecek mi? sorularına yanıt arandı.

Programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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Satır Arası
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Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
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