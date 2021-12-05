Satır Arası - PKK için yolun sonu mu?

Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan "Satır Arası" programında gündemin öne çıkan konuları, alanlarında uzman konuklarla ele alındı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'un katıldığı programda "PKK için yolun sonu mu? Terör örgütüne yönelik operasyonlarda son durum ne?" sorularına yanıt arandı. 4 Aralık 2021 - Cumartesi akşamı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan "Satır Arası" programında gündemin öne çıkan konuları, alanlarında uzman konuklarla ele alındı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'un katıldığı programda "PKK için yolun sonu mu? Terör örgütüne yönelik operasyonlarda son durum ne?" sorularına yanıt arandı.

4 Aralık 2021 - Cumartesi akşamı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.