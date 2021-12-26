Satır Arası - Kur bahaneli zamlar kaldırılacak mı?

Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan "Satır Arası" programında gündemin öne çıkan konuları, alanlarında uzman konuklarla ele alındı. Döviz kurunda tansiyon nasıl düştü? Kur bahaneli zamlar kaldırılacak mı? Dolar manipülasyonu nasıl boşa çıktı? Af vaadinin arka bahçesi FETÖ mü? sorularına yanıt arandı. 25 Aralık 2021 - Cumartesi akşamı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.