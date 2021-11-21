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Satır Arası - Kılıçdaroğlu kendi dönemiyle helalleşebilir mi?

A Haber
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Giriş: 21.11.2021 01:17
Güncelleme:21.11.2021 01:22
Merve Türkay'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Satır Arası" programının bu haftaki konukları AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Büyükgümüş, MHP Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Sosyolog-Yazar Prof. Dr. Yasin Aktay ve Altınbaş Üniversitesi Dr. Eray Güçlüer'di. Programda haftanın öne çıkan başlıklarının dışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısının perde arkası konuşuldu. 20 Kasım 2021 - Cumartesi günü yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.asde

Merve Türkay'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Satır Arası" programının bu haftaki konukları AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Büyükgümüş, MHP Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Sosyolog-Yazar Prof. Dr. Yasin Aktay ve Altınbaş Üniversitesi Dr. Eray Güçlüer'di. Programda haftanın öne çıkan başlıklarının dışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısının perde arkası konuşuldu. 20 Kasım 2021 - Cumartesi günü yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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Satır Arası
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Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
Satır Arası
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