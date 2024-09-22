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SATIR ARASI - İsrail İran'ı savaşa mı çekmek istiyor?

SATIR ARASI - İsrail İran'ı savaşa mı çekmek istiyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 05:08
A Haber’de 21 Eylül 2024 tarihinde yayınlanan Merve Tepe ile SATIR ARASI programında gündeme dair merak edilen; " İsrail İran'ı savaşa mı çekmek istiyor? İsrail Lübnan'ı vuruyor, İran ne yapacak? İran ve Husiler de devreye girecek mi? Elektronik cihaz saldırılarının şifreleri ne? Her cihaz uzaktan patlatılabilir mi? Dijital istihbaratı nasıl engelleyeceğiz? Cihazları nasıl güvenli kullanabiliriz? Bütün telefonlar her an patlatılabilir mi? Cinayet silsilesiyle ne amaçlandı? Türkiye'nin beyinleri cinayet kurbanı mı? O cinayetleri kim nasıl işledi? Cinayet kurbanları belli, katil kim? O uçak düştü mü, düşürüldü mü? Nükleer fizik uzmanları nasıl öldü?” sorularına yanıt arandı...
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