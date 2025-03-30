Özgür Özel’in sözleri sonrası esnafa saldırı

A Haber’de 29 Mart 2025 tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen, "CHP "toplumsal ayrışma" mı istiyor?, Özel'in sözleri sonrası esnafa saldırı, Mitingden çıktılar, esnafa saldırdılar, Tehdit-boykotun geldiği nokta!, CHP'de hak arayışı şifresi: Boykot-tehdit, Özel'in "MASAK Raporu" çarpıtması, Kurumları itibarsızlaştırma çabası mı?, Özel iddiayı çürütmedi, MASAK'ı hedef aldı, MASAK hangi yolsuzlukları tespit etti?, Özgür Özel neden MASAK'ı suçluyor?, MASAK: Para kaynakları belirsiz, Özel MASAK Raporuna niye cevap vermedi?, Çelik: Özel, provokasyona zemin hazırladı, Çelik: CHP Genel Başkanı kontrolünü kaybetti, Çelik: Özel'i sağ duyuya davet ediyoruz" sorularına yanıt arandı...