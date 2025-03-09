A Haber’de 8 Mart 2025 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programında gündeme dair merak edilen, “İran-İsrail: Suriye’de kaos ortaklığında mı? Suriye’de uzun gece: Ne oluyor? İsrail’in Suriye’de yeni işgal oyunu mu? İsrail Suriye’yi 5’e mi bölmek istiyor? Dünyada kim kimi haritadan silmek istiyor? ABD Avrupa’dan askerlerini çekiyor mu? Macron yeni savaş mı çıkaracak? 21. Yüzyılın NATO’su yükleniyor mu? Avrupa’da Türkiye şemsiyesi planı mı? sorularına yanıt arandı.

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