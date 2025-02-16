A Haber'de yayınlanan Satır Arası programının 15 Şubat tarihli yayınında "Esir takası gerçekleşti, Trump durur mu?, Trump'ın "barış"ı neden "kıyamet"e döndü?, Trump'ın tek derdi kıyameti koparmak mı?, Trump İsrail'e "vur" emri mi verdi?, Avrupa savunma harcamalarını artırıyor, Trump'ın hedefi 12 milyon dolarlık maden mi?, ABD Dışişleri Bakanı Rubio İsrail'de" başlıkları ele alındı.