23 Şubat 2025, Pazar
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Avrupa’da lider “ah nerede vah nerede”?
A Haber’de 22 Şubat 2025 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programında gündeme dair merak edilen, “Pazartesi okullar tatil mi? Kar hafta başında da sürecek mi? Dünyayı 4 lider mi yönetecek? Erdoğan etkisi: Türkiye nerede ne yapıyor? Türkiye nerelerde gücüne güç katıyor? Avrupa Türkiye’ye “bizi koru” der mi? Almanya’da seçim: Avrupa’ya lider çıkar mı? Avrupa’da lider “ah nerede vah nerede”? Trump-Putin ikilisi neye hazırlanıyor?” sorulara cevap arandı.