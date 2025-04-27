27 Nisan 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Satır Arası Videoları İBB'ye 2. Dalga operasyon
İBB’ye 2. Dalga operasyon

İBB'ye 2. Dalga operasyon

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.04.2025 03:30
Güncelleme:27.04.2025 03:32
A Haber’de 26 Nisan 2025 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programında gündeme dair merak edilen, "Deprem tedirginliği ne kadar daha sürecek?, Hangi fay hattı her anı harekete geçebilir?, Deprem hissettirmeyen sistem nasıl çalışıyor?, Büyük depremlerde İstanbul kıyılarına ne olacak?, Marmara'da tsunami riski var mı?, İran'ın en büyük limanı hala yanıyor, İran'daki liman patlaması sabotaj mı?, Zelenski'den günah çıkarma seansı mı?, İBB'ye 2. dalga operasyonun şifreleri” sorularına yanıt arandı.
İBB’ye 2. Dalga operasyon
İBB’ye 2. Dalga operasyon
İBB'ye 2. Dalga operasyon
İran Yemen’i yem mi etti?
İran Yemen'i yem mi etti?
ABD-Çin el ele dünyayı batıracak mı?
ABD-Çin el ele dünyayı batıracak mı?
Özgür Özel tek başıma kazandım mı diyecek?
Özgür Özel "tek başıma kazandım" mı diyecek?
Özgür Özel’in sözleri sonrası esnafa saldırı
Özgür Özel'in sözleri sonrası esnafa saldırı
Yolsuzluğa siyasi perde örtme çabası mı?
Yolsuzluğa siyasi perde örtme çabası mı?
Amerika Yemen’e resmen savaş açtı
Amerika Yemen'e resmen savaş açtı
Dünyada kim kimi haritadan silmek istiyor?
Dünyada kim kimi haritadan silmek istiyor?
ABD’de kürsüye çıkartılan kurban mı?
ABD’de kürsüye çıkartılan kurban mı?
Avrupa’da lider ah nerede vah nerede?
Avrupa’da lider “ah nerede vah nerede”?
Trump İsrail’e vur emri mi verdi?
Trump İsrail'e "vur" emri mi verdi?
Türkiye’nin kritik yeraltı kaynakları ne?
Türkiye’nin kritik yeraltı kaynakları ne?
Daha Fazla Video Göster