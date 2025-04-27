İBB’ye 2. Dalga operasyon

A Haber’de 26 Nisan 2025 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programında gündeme dair merak edilen, "Deprem tedirginliği ne kadar daha sürecek?, Hangi fay hattı her anı harekete geçebilir?, Deprem hissettirmeyen sistem nasıl çalışıyor?, Büyük depremlerde İstanbul kıyılarına ne olacak?, Marmara'da tsunami riski var mı?, İran'ın en büyük limanı hala yanıyor, İran'daki liman patlaması sabotaj mı?, Zelenski'den günah çıkarma seansı mı?, İBB'ye 2. dalga operasyonun şifreleri” sorularına yanıt arandı.