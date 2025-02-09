09 Şubat 2025, Pazar
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Türkiye’nin kritik yeraltı kaynakları ne?
A Haber’de 8 Şubat 2025 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programında gündeme dair merak edilen, “Türk SİHA’ları İsrail sınırına mı gidiyor? İsrail o silahları kime karşı kullanacak? Asıl mesele o petrol deposu eyalet mi? Türkiye’nin kritik yeraltı kaynakları ne? NATO Grönland’a asker mi gönderiyor?” sorularına yanıt arandı.