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Özgür Özel tek başıma kazandım mı diyecek?

Özgür Özel "tek başıma kazandım" mı diyecek?

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Giriş: 06.04.2025 02:36
A Haber’de 5 Nisan 2025 tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen, "Özgür Özel2e kimler rakip oluyor?, "Yolsuzluk" gölgesinde CHP kurultayı, Kılıçdaroğlu yarın sürpriz yapar mı?, CHP kurultayından son kulisler A Haber'de, Özgür Özelciler PM'de azınlığa mı düşecek?, CHP'de kıyamet parti meclisinde mi kopacak?, CHP yarın İmamoğlu ekibini tasfiye mi edecek?, Kılıçdaroğlucular "seni sana bırakmam" mı diyor?, Kurultay öncesi CHP'de bitmeyen "tükürük" polemiği, Kılıçdaroğlu yarın kime oy verecek?, Zafer Şahin: Yarınki PM Kemal Bey için hayati, CHP "şaibeli kurultay"ı temize çekebilecek mi?, Özgür Özel "tek başıma kazandım" mı diyecek?, Hangi CHP lideri dış politikada ne yaptı?, CHP'de dün bugün: Milli muhalefet askıda mı?" sorularına yanıt arandı...
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