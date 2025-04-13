A Haber’de 12 Nisan 2025 tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen, "Dünya kaynıyor, ittifaklar yer değiştiriyor, ABD'ye karşı Çin-AB ittifakı mı?, Daha önce büyük savaşlar nasıl başlamıştı?, Beklenen kıvılcımın adresi neresi olacak?, Rusya/Lavrov: Yeni savaşlar başlayacak, Dünya yeni bir (3.) savaşa hazır mı?, 3. dünya savaşı "Dolar-Yuan" savaşı mı?, Çin-ABD: Kim kimi nakavt edecek?, ABD-Çin el ele dünyayı batıracak mı?, ABD'nin en büyük alacaklısı Çin, Trump bu tablo için mi savaş açtı?, Çin J-36 mı, ABD F-47 mi?, 6. nesil uçaklar savaşı mı başlıyor?, Sır gibi saklanan 2 uçak: Hangisi daha güçlü?, Trump kazanamayacağı bir savaşı mı başlattı" sorularına yanıt arandı...