13 Nisan 2025, Pazar

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ABD-Çin el ele dünyayı batıracak mı?

ABD-Çin el ele dünyayı batıracak mı?

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Giriş: 13.04.2025 00:41
A Haber’de 12 Nisan 2025 tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen, "Dünya kaynıyor, ittifaklar yer değiştiriyor, ABD'ye karşı Çin-AB ittifakı mı?, Daha önce büyük savaşlar nasıl başlamıştı?, Beklenen kıvılcımın adresi neresi olacak?, Rusya/Lavrov: Yeni savaşlar başlayacak, Dünya yeni bir (3.) savaşa hazır mı?, 3. dünya savaşı "Dolar-Yuan" savaşı mı?, Çin-ABD: Kim kimi nakavt edecek?, ABD-Çin el ele dünyayı batıracak mı?, ABD'nin en büyük alacaklısı Çin, Trump bu tablo için mi savaş açtı?, Çin J-36 mı, ABD F-47 mi?, 6. nesil uçaklar savaşı mı başlıyor?, Sır gibi saklanan 2 uçak: Hangisi daha güçlü?, Trump kazanamayacağı bir savaşı mı başlattı" sorularına yanıt arandı...
ABD-Çin el ele dünyayı batıracak mı?
ABD-Çin el ele dünyayı batıracak mı?
ABD-Çin el ele dünyayı batıracak mı?
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