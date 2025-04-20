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İran Yemen’i yem mi etti?

İran Yemen'i yem mi etti?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.04.2025 02:42
A Haber’de 19 Nisan 2025 tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen, "Yemen neden tekrar alevlendi?, Yemen'i haritadan silme planı mı yapıyorlar?, Yemen'i yakıp İran'ı yola mı getirecekler?, Kızıldeniz yanıyor! Büyük saldırı ne zaman?, ABD'nin planı: Önce Husiler sonra İran, İran Yemen'i yem mi etti?, Çekilme İsrail'e rağmen mi? İsrail için mi?, İran nükleer savaşla mı engellenecek?, Suriye sahasında şu an ne yaşanıyor?" sorulara cevap arandı.
İran Yemen’i yem mi etti?
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