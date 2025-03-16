A Haber’de 15 Mart 2025 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programında gündeme dair merak edilen, "İsrail-Yunanistan-GKRY neden bir arada?, Yanı başımızda "Türkiye karşıtı" toplantı, Atina'da neyin görüşmesini yaptılar?, Türkiye'nin planı ne? İsrail'in planı ne?, Dünya tetikte hangi ülke ne yapacak?, Türkiye neden güçlü olmak zorunda?, Savunma Sanayii diplomaside ne değiştirdi?, Trump: Yemen'de Husileri vurduk, Amerika şuan Yemen'i bombalıyor, ABD Yemen'i vuruyor: Bu daha başlangıç, Amerika Yemen'e resmen savaş açtı, Ortadoğu'da savaş yeniden alevlendi, Amerika İran'ı tehdit etti, Yemen'i vurdu, Trump: Başınıza cehennem yağacak, A Haber Ortadoğu'nun sıcak duraklarında" sorularına yanıt arandı..