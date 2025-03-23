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Yolsuzluğa siyasi perde örtme çabası mı?
A Haber’de 22 Mart 2025 tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen, "Marjinal örgütleri nasıl sahaya sürdüler?, Sokakları kimler provoke ediyor?, İmamoğlu-CHP'nin iddialarına cevabı yok mu?, Paravan şirketler ve gizli kasalar iddiası, Ekrem İmamoğlu ve 90 şüpheli adliyede, Yolsuzluğa siyasi perde örtme çabası mı?" sorularına yanıt arandı.