A Haber’de 22 Mart 2025 tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen, "Marjinal örgütleri nasıl sahaya sürdüler?, Sokakları kimler provoke ediyor?, İmamoğlu-CHP'nin iddialarına cevabı yok mu?, Paravan şirketler ve gizli kasalar iddiası, Ekrem İmamoğlu ve 90 şüpheli adliyede, Yolsuzluğa siyasi perde örtme çabası mı?" sorularına yanıt arandı.