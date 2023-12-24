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Satır Arası - Irak’ın kuzeyinde kapsamlı operasyon!

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Giriş: 24.12.2023 01:03
Güncelleme:24.12.2023 01:06
A Haber’de 23 Aralık 2023 Cumartesi günü yayınlanan SATIR ARASI’nda; ‘Irak’ın kuzeyinde kapsamlı operasyon’ başlığıyla, etkisiz hale getirilen 13 terörist ve vatan için şehit olan 12 kahraman askerimiz konuşuldu. MSB, bölgede hava harekatının devam ettiğini duyurdu. Kahraman Mehmetçiğimiz için taziye mesajı yayımlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında “Alçakların döktüğü kanın hesabı soruldu” dedi. İşte 23 Aralık’ta yayınlanan SATIR ARASI programının tamamı…
Irak’ın Kuzeyinde kapsamlı operasyon!
Irak’ın Kuzeyinde kapsamlı operasyon!
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