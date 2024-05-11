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Toroslar'ın yıldızı Ümmiye Koçak! Dağ köyünden beyaz perdeye

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Giriş: 11.05.2024 01:37
Şimdi sırada Mersin’in Toroslar ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Ümmiye Koçak'ın hikayesi var. Onun köy yerinde başlayan macerası bugün dünyaya sanat girişimcisi olarak yayıldı. A Haber mikrofonuna konuşan Koçak sanat dolu hikayesini anlattı...
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