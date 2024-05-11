Toroslar'ın yıldızı Ümmiye Koçak! Dağ köyünden beyaz perdeye

Şimdi sırada Mersin’in Toroslar ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Ümmiye Koçak'ın hikayesi var. Onun köy yerinde başlayan macerası bugün dünyaya sanat girişimcisi olarak yayıldı. A Haber mikrofonuna konuşan Koçak sanat dolu hikayesini anlattı...

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