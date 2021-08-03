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Memleket Meselesi | Türkiye'deki orman yangınlarının nedeni ne?

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Giriş: 03.08.2021 01:31
A Haber’de yayınlanan Memleket meselesi programında Türkiye’de meydana gelen orman yangınları ve nedeni ele alındı. Programda yangınların sürdüğü ve kontrol altına alındığı bölgelerden canlı yayınlarla son durum aktarıldı. 2 Ağustos 2021 tarihli Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.
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Türkiye'deki orman yangınlarının nedeni ne?
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