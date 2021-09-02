Memleket Meselesi | Türkiye’de seçim barajı yüze kaç olacak?

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 1 Eylül 2021 tarihli yayınında Türkiye ve dünya gündemine dair önemli konular masaya yatırıldı. Programda; Afganistan'da son durum ne? Türkiye'de seçim barajı yüze kaç olacak? Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak? sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...

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