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Memleket Meselesi | Türkiye'de seçim barajı yüze kaç olacak?

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Giriş: 02.09.2021 01:27
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 1 Eylül 2021 tarihli yayınında Türkiye ve dünya gündemine dair önemli konular masaya yatırıldı. Programda; Afganistan'da son durum ne? Türkiye'de seçim barajı yüze kaç olacak? Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak? sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...
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Memleket Meselesi | Türkiye’de seçim barajı yüze kaç olacak?
Memleket Meselesi | Türkiye'de seçim barajı yüze kaç olacak?
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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