Memleket Meselesi - Soros Türkiye özelinde neyi amaçlıyor?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 28 Nisan 2022 tarihli yayınında; Soros Türkiye özelinde neyi amaçlıyor? Kavala'nın vakfını kim neden destekliyor? Siyaset dışı müdahale arayışı mı? Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak? sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.