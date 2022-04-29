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Memleket Meselesi - Soros Türkiye özelinde neyi amaçlıyor?

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Giriş: 29.04.2022 01:21
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 28 Nisan 2022 tarihli yayınında; Soros Türkiye özelinde neyi amaçlıyor? Kavala'nın vakfını kim neden destekliyor? Siyaset dışı müdahale arayışı mı? Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak? sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.
Memleket Meselesi - Soros Türkiye özelinde neyi amaçlıyor?
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