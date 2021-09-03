Memleket Meselesi | Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Afganistan’da son durum ne?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 2 Eylül 2021 tarihli yayınında; 2023 seçimleri için baraj nasıl olacak? Afganistan’da Taliban kuşatmasında son durum ne? Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? soruları masaya yatırıldı. Programın tamamını ahaber.com.tr’de izleyebilirsiniz…

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