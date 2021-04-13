Memleket Meselesi I 128 milyar dolar gerçeği

A Haber’de ekranlara gelen Memleket Meselesi’nin 13.04.2021 tarihli yayınında yeni kısıtlama kararları, 128 milyar dolar gerçeği, CHP'nin buharlaşan döviz algısı, Yalan terörü neden önlenemiyor? olay ve sorularının perde arkası yorumlandı. İşte Hikmet Genç, Bülent Akarcalı, Ekrem Kızıltaş, Kenan Kıran, Prof.Dr. Nurettin Yiyit'in değerlendirmeleri…