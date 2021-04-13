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Memleket Meselesi I 128 milyar dolar gerçeği - 13.04.2021

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Giriş: 13.04.2021 23:32
Güncelleme:13.04.2021 23:44
A Haber’de ekranlara gelen Memleket Meselesi’nin 13.04.2021 tarihli yayınında yeni kısıtlama kararları, 128 milyar dolar gerçeği, CHP'nin buharlaşan döviz algısı, Yalan terörü neden önlenemiyor? olay ve sorularının perde arkası yorumlandı. İşte Hikmet Genç, Bülent Akarcalı, Ekrem Kızıltaş, Kenan Kıran, Prof.Dr. Nurettin Yiyit'in değerlendirmeleri…
Memleket Meselesi I 128 milyar dolar gerçeği
Memleket Meselesi I 128 milyar dolar gerçeği
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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