Memleket Meselesi’nin 3 Haziran 2021 tarihli yayını yine dopdolu geçti. Türkiye ve dünya gündeme dair konular enine boyuna ele alındı. Muhalefette "dağılma" telaşı mı?, "Proje ittifak"ın masasında ne var?, “Erken seçim” çağrısı mı, istikrara müdahale girişimi mi? gibi önemli başlıklar öne çıkarıldı. Programa katılan, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, AK Parti Bursa Milletvekili Av. Osman Mesten, MHP Gaziantep Milletvekili Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, önemli değerlendirmelerde bulundu. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz….

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