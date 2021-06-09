09 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Memleket Meselesi Videoları Memleket Meselesi | AK Parti'ye kumpas nasıl bozuldu?

Memleket Meselesi | AK Parti'ye kumpas nasıl bozuldu?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.06.2021 00:09
Güncelleme:09.06.2021 00:26
A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu hafta AK Parti'yi kimler bölmeye çalıştı? Suç örgütünün arkasında hangi güçler var? Çete videolarıyla ne planlanıyor? Eski HDP'li Ahmet Şık'ın "Devleti yıkmalıyız" sözleri terör örgütlerine mesajı mı? sorularına yanıt arandı. 08 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan programın tekrarını yeniden sayfamız üzerinde izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Memleket Meselesi | AK Parti'ye kumpas nasıl bozuldu?
Memleket Meselesi | AK Parti'ye kumpas nasıl bozuldu?
Memleket Meselesi - HDP'ye yeniden kapatma davası
Memleket Meselesi - HDP'ye yeniden kapatma davası
Yeni doğal gaz keşfinin değeri ne?
Yeni doğal gaz keşfinin değeri ne?
İstikrara müdahale girişimi mi?
İstikrara müdahale girişimi mi?
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi - Gezi kalkışması neler kaybettirdi?
Memleket Meselesi - Gezi kalkışması neler kaybettirdi?
Türkiye’nin suç örgütleriyle mücadelesi
Türkiye’nin suç örgütleriyle mücadelesi
Memleket Meselesi - HDP'ye bakanlık sözü hangi planın parçası?
Memleket Meselesi - HDP'ye bakanlık sözü hangi planın parçası?
Akşener'in Rize ziyaretinin perde arkası
Akşener'in Rize ziyaretinin perde arkası
Memleket Meselesi | Halk TV özür dileyecek mi?
Memleket Meselesi | Halk TV özür dileyecek mi?
Daha Fazla Video Göster