Memleket Meselesi | AK Parti'ye kumpas nasıl bozuldu?

A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu hafta AK Parti'yi kimler bölmeye çalıştı? Suç örgütünün arkasında hangi güçler var? Çete videolarıyla ne planlanıyor? Eski HDP'li Ahmet Şık'ın "Devleti yıkmalıyız" sözleri terör örgütlerine mesajı mı? sorularına yanıt arandı. 08 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan programın tekrarını yeniden sayfamız üzerinde izleyebilirsiniz.

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