29 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Memleket Meselesi Videoları Memleket Meselesi | ABD Başkanı Joe Biden’ın “soykırım” ifadeleri ve yansımaları

Memleket Meselesi | ABD Başkanı Joe Biden’ın “soykırım” ifadeleri ve yansımaları - 28.04.2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2021 00:50
Güncelleme:29.04.2021 00:59
Memleket Meselesi Cansın Helvacı’nın sunumuyla A Haber’de ekranlara geldi. Programa; Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Gazeteci-Yazar Metin Özkan, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör, Gazeteci-Yazar Metin Özkan konuk oldu. Programda ABD Başkanı Joe Biden’ın “soykırım” ifadeleri ve yansımaları ele alındı. İşte 28 Nisan 2021’de yayınlanan Memleket Meselesi programının tamamı…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Memleket Meselesi | Biden’ın “soykırım” ifadeleri ve yansımaları
Memleket Meselesi | Biden’ın “soykırım” ifadeleri ve yansımaları
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi | ABD Başkanı Biden'a soykırım tepkileri
Memleket Meselesi | ABD Başkanı Biden'a "soykırım" tepkileri
Memleket Meselesi | 1915'te gerçekte ne oldu?
Memleket Meselesi | 1915'te gerçekte ne oldu?
Memleket Meselesi | İsveç'in PKK'yla iş birliğinin arka planı ne?
Memleket Meselesi | İsveç'in PKK'yla iş birliğinin arka planı ne?
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi | CHP'nin 128 milyar dolar iftirasının perde arkası
Memleket Meselesi | CHP'nin "128 milyar dolar" iftirasının perde arkası
Memleket Meselesi | 2005 yılında Türkiye ve dünya
Memleket Meselesi | 2005 yılında Türkiye ve dünya
Memleket Meselesi | Yunanistan ne yapmak istiyor?
Memleket Meselesi | Yunanistan ne yapmak istiyor?
Memleket Meselesi I Neden Kanal İstanbul?
Memleket Meselesi I Neden Kanal İstanbul?
Memleket Meselesi I 128 milyar dolar gerçeği
Memleket Meselesi I 128 milyar dolar gerçeği
Daha Fazla Video Göster