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Memleket Meselesi | ABD Başkanı Joe Biden’ın “soykırım” ifadeleri ve yansımaları - 28.04.2021
Memleket Meselesi Cansın Helvacı’nın sunumuyla A Haber’de ekranlara geldi. Programa; Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Gazeteci-Yazar Metin Özkan, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör, Gazeteci-Yazar Metin Özkan konuk oldu. Programda ABD Başkanı Joe Biden’ın “soykırım” ifadeleri ve yansımaları ele alındı. İşte 28 Nisan 2021’de yayınlanan Memleket Meselesi programının tamamı…