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Memleket Meselesi - 28 Şubat'a giden süreç nasıl hazırlandı? - 06.04.2021

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Giriş: 07.04.2021 01:29
Güncelleme:07.04.2021 01:30
Haktan Uysal'ın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bugün Sandıkla gelenin silahla gittiği yıllar, Demokrasiye ilk darbe, Emekli subayların bildirisi, Türkiye'nin darbeler tarihi, Vesayet yılları, 28 Şubat'a giden süreç nasıl hazırlandı? soruları ve konuları işlendi. Avukat Yasin Şamlı, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Araştırmacı-Yazar İhsan Aktaş, Akşam Gazetesi Yazarı Hİkmet Genç programa yorumlarıyla damga vurdu. 06 Nisan 2021 Salı günü canlı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinde yeniden izleyebilirsiniz.
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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