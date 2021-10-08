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Memleket Meselesi

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Giriş: 08.10.2021 23:05
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında açıklamalamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu Türkiye'nin 5G'ye geçişine yönelik detayları paylaşırken, Kanal İstanbul'un maliyetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu projenin genel bütçeye yük olmadan çözüleceğinin altını çizerken, İstanbul'da farklı metro çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. İstanbul'da yaşanan İETT otobüsleri hakkındaki sorunlara da değinen Bakan Karaismailoğlu çözüm için de önerilerde bulundu. İşte detaylar....
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