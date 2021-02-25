A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında bu akşam (24 Şubat 2021) Gara operasyonunun şifreleri, Türkiye savunma sanayinde dev adımlar atıyor, ABD'nin terör örgütüyle ittifakı nasıl devam edecek? Yine Yunanistan yine provokasyon, CHP'li Sevigen Memleket Meselesi'ne konuştu, Memleket Meselesi işgalden kurtarılan Karabağ'da,Berat Albayrak neden hedefte? Avrupa'da Wilders faşizmi konuları ve soruları masaya yatırıldı. İşte "Memleket Meselesi" programının tamamı... ​