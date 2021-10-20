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Memleket Meselesi | 10 ülke neden ''Kavala serbest bırakılsın'' çağrısı yaptı?

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Giriş: 20.10.2021 01:05
Cansın Helvacı'nın sunumuyla ekranlara gelen Memleket Meselesi'nin yeni bölümünde 10 ülke büyükelçisi tarafından yapılan skandal Osman Kavala çağrısı ele alındı. Program konukları Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Emekli Büyükelçi Hulusi Kılıç, Siyaset Bilimci Onur Erim ve Meclis İçişleri Komisyon Başkan Vekili Avukat Sermet Atay, 10 ülkenin küstah tavrını derinlemesine ele aldı. 19 Ekim tarihli Memleket Meselesi programının tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.
Memleket Meselesi | 10 ülke neden ’’Kavala serbest bırakılsın’’ çağrısı yaptı?
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