A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 2 Aralık 2025 tarihli yayınında, "ABD basınında KAAN: Türklerin KAAN'ı geliyor, KIZILELMA ABD'den İtalya'ya herkesin manşetinde, KIZILELMA havacılık tarihinde imza attı, KIZILELMA yakın markajda: Savaşa yön verecek, KIZILELMA'nın farkı ne? MKE Tolga ve ALTAY tankı dünya basınına, Rusya-Ukrayna savaşı alevlendi, Rusya'dan Avrupa'ya gözdağı: Savaşa hazırız, Batı o haritayı konuşuyor: Rusya nasıl saldırır?" başlıklarına yanıt arandı.