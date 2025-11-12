12 Kasım 2025, Çarşamba

İBB iddianamesi tamamlandı, detaylar neler?

İBB iddianamesi tamamlandı, detaylar neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2025 00:36
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 10 Kasım 2025 tarihli yayınında, "Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü, Uçağın düştüğü bölgenin analizi, Karakutu incelemesi ne kadar düşer? Acil durum sinyali gelmedi mi? Acil durum sinyali neden gönderilmedi? İBB iddianamesi tamamlandı, detaylar neler? Savcılık: Örgüt lideri İmamoğlu, CHP'deki "Para kuleleri" İBB iddianamesinde! İmamoğlu hakkında hangi suçlamalar var? başlıklarına yanıt arandı.
