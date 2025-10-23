A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 22 Ekim 2025 tarihli yayınında, "Altın piyasası manipüle mi ediliyor? Piyasalardaki dalgalanma neyin işareti? Altın dünyada bilerek mi yükseltildi? Altın niye uçtu, niye çakıldı? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Trump altınla ABD borcunu mu ödüyor? ABD'nin "Dolar gitti, altın geldi" hamlesi mi? Umman'dan Türkiye'ye özel jest, Körfez çıkarmasında neler oldu? Altındaki dalgalanma savaşın ön adımı mı? İsrail A Haber'i hedef aldı! Soykırımcılar A Haber'i susturamaz!" başlıklarına yanıt arandı.

