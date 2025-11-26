26 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Memleket Meselesi Videoları Trump'ın savaş filosu Venezuela'da
Trump’ın savaş filosu Venezuela’da

Trump'ın savaş filosu Venezuela'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2025 02:11
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 10 Kasım 2025 tarihli yayınında, "Venezuela'da halk sokaklarda, ABD pimi çekti! Bombayı ne zaman atacak?, Kırmızı alarm: ABD işgali geliyor, ABD'den Venezuela'ya çökeceğiz itirafı, Altının düşüş ve yükseliş nedeni ne?, Altın savaş fiyatlaması mı yapıyor?, ABD basını: Yığınak sadece Maduro için değil, Trump'ın savaş filosu Venezuela'da, İmralı'ya ne soruldu, ne yanıt alındı? Türkiye'den Katar-Mısır ile Gazze teması" başlıkları ele alındı.
Trump’ın savaş filosu Venezuela’da
Trump’ın savaş filosu Venezuela’da
Trump'ın savaş filosu Venezuela'da
Yunan basını: Türkiye savunmada gaza basıyor
Yunan basını: Türkiye savunmada gaza basıyor
İBB iddianamesi tamamlandı, detaylar neler?
İBB iddianamesi tamamlandı, detaylar neler?
Afrika’nın petrol zengini ülkesi neden hedefte?
Afrika'nın petrol zengini ülkesi neden hedefte?
Katil İsrail’den Gazze’ye yoğun hava saldırısı
Katil İsrail'den Gazze'ye yoğun hava saldırısı
Altın piyasası manipüle mi ediliyor?
Altın piyasası manipüle mi ediliyor?
Trump İsrail’e ayar verin mi dedi?
Trump "İsrail'e ayar verin" mi dedi?
İsrail çeteleri neden Gazze’de bıraktı?
İsrail çeteleri neden Gazze'de bıraktı?
ABD parçalanmış Suriye mi istiyor?
ABD parçalanmış Suriye mi istiyor?
KAAN projesi durdu yalanını kim yayıyor?
"KAAN projesi durdu" yalanını kim yayıyor?
Erdoğan-Trump görüşmesinden ne çıkacak?
Erdoğan-Trump görüşmesinden ne çıkacak?
Soykırımcı İsrail neden şimdi harekete geçti?
Soykırımcı İsrail neden şimdi harekete geçti?
Daha Fazla Video Göster