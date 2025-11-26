A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 10 Kasım 2025 tarihli yayınında, "Venezuela'da halk sokaklarda, ABD pimi çekti! Bombayı ne zaman atacak?, Kırmızı alarm: ABD işgali geliyor, ABD'den Venezuela'ya çökeceğiz itirafı, Altının düşüş ve yükseliş nedeni ne?, Altın savaş fiyatlaması mı yapıyor?, ABD basını: Yığınak sadece Maduro için değil, Trump'ın savaş filosu Venezuela'da, İmralı'ya ne soruldu, ne yanıt alındı? Türkiye'den Katar-Mısır ile Gazze teması" başlıkları ele alındı.