A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 21 Ekim 2025 tarihli yayınında, "Trump'ın üç kurmayı neden apar topar İsrail'de? İsrail Trump'a rağmen ateşkesi bozuyor, Ben Gvir: Daha sert saldırmalıyız, Mısır istihbarat başkanı İarail'de ne olacak? İsrail'in "organ hırsızlığı" belgelendi, İsrail vahşetinin geldiği son nokta, Trump "İsrail'e ayar verin" mi dedi? Trump Netanyahu'dan rahatsız mı? Trump Netanyahu'yu devirmek mi istiyor? Erdoğan Körfez turunda! Hangi anlaşma olacak? başlıklarına yanıt arandı.

