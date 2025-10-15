15 Ekim 2025, Çarşamba

Haberler Memleket Meselesi Videoları İsrail çeteleri neden Gazze'de bıraktı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2025 05:13
Güncelleme:15.10.2025 05:16
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 14 Ekim 2025 tarihli yayınında "Gazze'de çete saldırıları başladı, İsrail çeteleri neden Gazze'de bıraktı? Erdoğan: Gazze'de ihya ve inşa süreci başlıyor, Gazze Belediye Başkanı A Haber'de, Erdoğan Milli Maç için stadyumda, Trump - Macron'dan ayak üstü kavga, Trump: Güçsüzlerle anlaşamam Erdoğan güçlü, Süper güçler nerede kaos istiyor?, Zorla dayatılan ittifaklar dönemi bitti mi?" başlıkları ele alındı.
