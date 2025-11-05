05 Kasım 2025, Çarşamba

Afrika’nın petrol zengini ülkesi neden hedefte?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.11.2025 02:41
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 4 Kasım 2025 tarihli yayınında, "Afrika'nın kaynaklarına çökme yarışı mı? ABD Nijerya'ya saldıracak mı? ABD Nijerya'ya saldıracak mı? Trump neden Nijerya'yı hedefe koydu? Trump'tan "Nijerya'ya harekat" emri! Afrika'nın petrol zengini ülkesi neden hedefte? Afrika'da "ABD-Çin kavgası" mı? Batı'nın modern sömürge savaşı mı? Afrika'nın kaynaklarına çökme yarışı mı? ABD güçleri nereye yığıyor? Mamdani Trump'ın başına bela mı olacak?" başlıklarına yanıt arandı.
