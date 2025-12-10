A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 9 Aralık 2025 tarihli yayınında, ""Taylan'dan canlı: Asya-Pasifik'te ne oluyor? Tayland-Kamboçya ne oldu da birbirine girdi? İsrail lobisi SDG'yi kışkırtıyor mu? İsrail SDG'ye "Süreci bitir" mi diyor? YPG silah bırakacak mı? Suriye'de savaşın sembol kareleri, AKINCI TİHA'nın yeni pençesi: TOLUN-F, Belçika: Türk savunmasına ihtiyaç var" başlıklarına yanıt arandı.

