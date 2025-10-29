29 Ekim 2025, Çarşamba
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 28 Ekim 2025 tarihli yayınında "İsrail'den Gazze'ye ağır bombardıman, İsrail Basını: Netanyahu ABD'ye bilgi verdi, Katil İsrail'den Gazze'ye yoğun hava saldırısı, İsrail Genelkurmay Başkanı: Savaş bitmedi, Hamas: Refah'taki olayla ilgimiz yok, ABD: Ateşkes sürüyor - İsrail: Gazze'yi vuruyoruz, Katil İsrail'den Gazze'de yeniden soykırım" başlıkları ele alındı.