29 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Memleket Meselesi Videoları Katil İsrail'den Gazze'ye yoğun hava saldırısı
Katil İsrail’den Gazze’ye yoğun hava saldırısı

Katil İsrail'den Gazze'ye yoğun hava saldırısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2025 01:23
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 28 Ekim 2025 tarihli yayınında "İsrail'den Gazze'ye ağır bombardıman, İsrail Basını: Netanyahu ABD'ye bilgi verdi, Katil İsrail'den Gazze'ye yoğun hava saldırısı, İsrail Genelkurmay Başkanı: Savaş bitmedi, Hamas: Refah'taki olayla ilgimiz yok, ABD: Ateşkes sürüyor - İsrail: Gazze'yi vuruyoruz, Katil İsrail'den Gazze'de yeniden soykırım" başlıkları ele alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katil İsrail’den Gazze’ye yoğun hava saldırısı
Katil İsrail’den Gazze’ye yoğun hava saldırısı
Katil İsrail'den Gazze'ye yoğun hava saldırısı
Altın piyasası manipüle mi ediliyor?
Altın piyasası manipüle mi ediliyor?
Trump İsrail’e ayar verin mi dedi?
Trump "İsrail'e ayar verin" mi dedi?
İsrail çeteleri neden Gazze’de bıraktı?
İsrail çeteleri neden Gazze'de bıraktı?
ABD parçalanmış Suriye mi istiyor?
ABD parçalanmış Suriye mi istiyor?
KAAN projesi durdu yalanını kim yayıyor?
"KAAN projesi durdu" yalanını kim yayıyor?
Erdoğan-Trump görüşmesinden ne çıkacak?
Erdoğan-Trump görüşmesinden ne çıkacak?
Soykırımcı İsrail neden şimdi harekete geçti?
Soykırımcı İsrail neden şimdi harekete geçti?
İsrail Katar saldırısını nasıl planladı?
İsrail Katar saldırısını nasıl planladı?
CHP İstanbul il kongresi iptal: Şimdi ne olacak?
CHP İstanbul il kongresi iptal: Şimdi ne olacak?
Trump’ın planı: Gazze’ye kayyum
Trump'ın planı: Gazze'ye kayyum
Gök Vatan Çelik Kubbe’ye emanet!
Gök Vatan" Çelik Kubbe'ye emanet!
Daha Fazla Video Göster