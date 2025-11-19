19 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Memleket Meselesi Videoları Yunan basını: Türkiye savunmada gaza basıyor
Yunan basını: Türkiye savunmada gaza basıyor

Yunan basını: Türkiye savunmada gaza basıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.11.2025 02:10
Güncelleme:19.11.2025 02:11
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 18 Kasım 2025 tarihli yayınında, "Oval Ofis'te 1 trilyon dolarlık zirve, Trump'tan Selman'a "F-35'li" karşılama, "Çelik Kubbe" genişliyor: Siper'den tam isabet, Savunma yerliliği artıyor, masa güçleniyor, Yunan basını: Türkiye savunmada gaza basıyor, Savaş-barış masada: ABD-Ukrayna yarın Türkiye'de" başlıklarına yanıt arandı.
Yunan basını: Türkiye savunmada gaza basıyor
Yunan basını: Türkiye savunmada gaza basıyor
Yunan basını: Türkiye savunmada gaza basıyor
İBB iddianamesi tamamlandı, detaylar neler?
İBB iddianamesi tamamlandı, detaylar neler?
Afrika’nın petrol zengini ülkesi neden hedefte?
Afrika'nın petrol zengini ülkesi neden hedefte?
Katil İsrail’den Gazze’ye yoğun hava saldırısı
Katil İsrail'den Gazze'ye yoğun hava saldırısı
Altın piyasası manipüle mi ediliyor?
Altın piyasası manipüle mi ediliyor?
Trump İsrail’e ayar verin mi dedi?
Trump "İsrail'e ayar verin" mi dedi?
İsrail çeteleri neden Gazze’de bıraktı?
İsrail çeteleri neden Gazze'de bıraktı?
ABD parçalanmış Suriye mi istiyor?
ABD parçalanmış Suriye mi istiyor?
KAAN projesi durdu yalanını kim yayıyor?
"KAAN projesi durdu" yalanını kim yayıyor?
Erdoğan-Trump görüşmesinden ne çıkacak?
Erdoğan-Trump görüşmesinden ne çıkacak?
Soykırımcı İsrail neden şimdi harekete geçti?
Soykırımcı İsrail neden şimdi harekete geçti?
İsrail Katar saldırısını nasıl planladı?
İsrail Katar saldırısını nasıl planladı?
Daha Fazla Video Göster